Benimodo acull la presentació del poemari “Terra sagrada, paradís de sal” de Mercé C. Oller

La biblioteca de Benimodo ha acollit la presentació del poemari “Terra sagrada, paradís de sal”, la nova obra de la poeta Mercé C. Oller, en un acte que ha reunit veïnat i amants de la poesia.

La presentació va comptar amb una entrevista a càrrec de Paco López, que va permetre aprofundir en el procés creatiu i en les temàtiques que vertebren esta publicació.

Durant l’acte, l’autora va compartir alguns dels seus versos i va dialogar amb el públic sobre les emocions i experiències que inspiren el llibre.

L’acte va concloure amb la signatura d’exemplars i un espai de trobada entre l’autora i el públic assistent.

Benimodo continua apostant per la cultura i per convertir la biblioteca en un espai viu de trobada, reflexió i creació literària.

