Torrent conmemora 50 anys de la Crida amb una nit històrica d’emoció, música i foc

Torrent va viure una jornada històrica amb la Crida 2026, commemorant els 50 anys des de la primera edició del 1976.
La Plaça Major es va omplir amb més de 5.000 fallers i falleres, veïns i visitants, en una nit marcada per l’homenatge audiovisual, el nou himne “Torrent en Falles” i l’espectacle pirotècnic “Torrent Foc i Passió”
Les Falleres Majors de Torrent 2026, Andrea Adelantado i Sara Magán, juntament amb les seues Corts d’Honor, van protagonitzar una Crida carregada de memòria, orgull i sentiment faller, dirigint els seus discursos des de la Torre i transmetent unitat i passió per la festa. L’alcaldessa, Amparo Folgado, va entregar simbòlicament les claus de la ciutat a les Falleres Majors, recordant la importància de la tradició i la continuïtat de les Falles.
La jornada va començar amb la macrodespertà de primera hora, amb 28 comissions participant en dos itineraris que van confluir a la plaça Unió Musical, i va continuar amb la xocolatà popular i un punt especial de bolleria sense gluten, fomentant un caràcter inclusiu de la celebració.
A les 20:00 hores va començar l’acte oficial amb un videomapping sobre la Torre que va repassar la història de les 50 Crides, mostrant les Falleres Majors de totes les edicions, els escuts de les comissions i la imatge oficial de les Falles 2026.
El nou himne “Torrent en Falles”, compost per Santiago Llopis Perpiñán, es va estrenar en un ambient emotiu, convertint-se en un referent musical per a la celebració del 50 aniversari i evocant la germanor, la música i la pólvora com a essència de la festa.
L’acte va concloure amb la interpretació de l’Himne de Torrent i de la Comunitat Valenciana, seguida del castell de focs artificials “Torrent Foc i Passió”, dirigit per Mª José Lora i coordinat amb la seguretat de la Policia Local i Protecció Civil, garantint una festa segura i accessible per a tots els assistents.
Amb aquesta Crida commemorativa, Torrent va donar oficialment el tret de sortida a les Falles 2026 i va celebrar mig segle d’una tradició que forma part del patrimoni emocional i cultural de la ciutat.