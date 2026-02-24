Cullera ompli la Casa de la Cultura en la Gala Benèfica ‘Tots contra el càncer’

La Casa de la Cultura de Cullera ha acollit la Gala Benèfica ‘Tots contra el càncer’, omplint el Saló d’Actes en suport a la lluita contra el càncer.

El públic ha gaudit de les actuacions de Paco Sapiña, José Sapiña, Valery, Sergio Muñoz y sus mariachis, Francisco Navarro i Elisabet Morales, que han posat el seu talent al servei d’una causa solidària.

Durant la gala s’ha retut homenatge a Paco Sapiña per la seua dedicació amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer de Cullera.

La iniciativa ha comptat amb una gran resposta del públic i la recaptació es destinarà a la investigació i a l’atenció a pacients i familiars.

Cullera reafirma el seu compromís amb la lluita contra el càncer i amb les iniciatives solidàries.

