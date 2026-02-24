Sanitat reduïx les llistes d’espera en hemodinàmica amb una nova estructura en xarxa

La coordinació entre hospitals millora l’eficiència i l’atenció als pacients
Experiència prèvia confirma una reducció de la demora de fins al 90%
La Conselleria de Sanidad ha implantat una nova estructura de treball en xarxa en les unitats d’hemodinàmica amb l’objectiu de reduir els temps d’espera i millorar l’atenció als pacients. El model permet redistribuir els pacients entre centres segons la complexitat de les intervencions, aprofitant l’especialització de cada unitat per a agilitzar diagnòstics i tractaments.
Segons la Conselleria, una experiència prèvia entre Hospital Universitari i Politècnic La Fe i Hospital Arnau de Vilanova ha demostrat l’eficàcia del sistema. En este cas, la demora per a cateterismes diagnòstics s’ha reduït de 180 dies a només 24, la qual cosa suposa una disminució pròxima al 90% de la llista d’espera. Esta millora ha permés diagnosticar patologies cardiovasculars amb major rapidesa i iniciar els tractaments corresponents en menys temps.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que la nova organització en xarxa facilita la coordinació entre serveis, la gestió compartida de recursos i la homogeneïtzació de criteris clínics. “L’objectiu és millorar l’eficiència del sistema sanitari i garantir una atenció més equitativa”, ha explicat.
La xarxa assistencial estableix itineraris clínics i protocols consensuats per a optimitzar la derivació de pacients segons la complexitat de cada cas. Les unitats avançades d’hemodinàmica actuen com a referents per a intervencions d’alta dificultat, mentre que les unitats ordinàries treballen coordinadament amb elles per a millorar els circuits assistencials.
A més de Hospital Universitari i Politècnic La Fe i Hospital Arnau de Vilanova, la nova estructura també integra centres com Hospital Doctor Peset, Hospital Clínic Universitari de València, Hospital General de València i Hospital Doctor Balmis. La Conselleria considera que esta redistribució permet compartir recursos i experiència, garantint la mateixa qualitat assistencial independentment del lloc de residència dels pacients.
Amb esta iniciativa, Sanitat aposta per un model assistencial més eficient i integrat, amb l’objectiu de reduir llistes d’espera, millorar la qualitat del servei i reforçar l’equitat en l’accés a la salut.