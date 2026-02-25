Inaugurada l’exposició pels 30 anys d’història de la Falla La Torre d’Almussafes

L’Museu Casa Ayora acull la mostra commemorativa pels 30 anys d’història de la Falla La Torre d’Almussafes.
L’exposició recorre tres dècades d’art faller, tradició i vivències a través d’imatges i documents que formen part de la memòria del municipi.
La mostra posa en valor el treball de totes les persones que han format la comissió, consolidant-la com a referent cultural i festiu.
Es podrà visitar fins al 9 de març, en horari de vesprada de dilluns a dissabte i diumenge al matí.
Amb esta iniciativa, Almussafes reconeix la trajectòria d’una comissió que ha contribuït de manera destacada a la vida cultural del municipi.