La Generalitat projecta un pont sobre el Túria per al transport públic

Millora de la connexió amb València
Infraestructura per a reduir la congestió i reforçar la mobilitat
La Generalitat Valenciana ha presentat un projecte per a construir un pont sobre el Túria destinat exclusivament al transport públic, amb l’objectiu de millorar la connexió de Xirivella, Alaquàs i Aldaia amb València. Esta infraestructura permetria trajectes més àgils per a serveis de mobilitat col·lectiva i alternatives de transport d’alta capacitat.
El projecte inclou també una via reservada de més de 8 quilòmetres per al transport públic, amb l’objectiu de crear un corredor que reduïsca la dependència del vehicle privat i millore la competitivitat del sistema de mobilitat. Segons la Generalitat, el pont seria la peça central de la intervenció, amb una inversió estimada de 30 milions d’euros per a la nova plataforma.
La iniciativa busca descongestionar vies com la A-3, que concentra un volum elevat de trànsit, i reforçar l’ús del transport públic, que actualment només representa el 20 % dels desplaçaments en la zona. També es preveu un període d’informació pública per a recollir aportacions i millorar el disseny final del projecte.
A més, la Generalitat reclama una millora de la línia C3 de Rodalia, amb l’objectiu que el servei oferixca freqüències i temps de viatge adequats a les necessitats actuals. El vicepresident ha destacat que la recuperació d’un servei ferroviari competitiu és essencial per a reduir la dependència del vehicle privat i millorar la mobilitat de l’Àrea Metropolitana.
El projecte contempla una plataforma de transport públic amb una longitud de 8.743 metres, dissenyada com un corredor independent. La secció tipus inclou dos carrils i un carril bici-peatonal, reforçant la intermodalitat i la mobilitat sostenible. També es preveu una connexió directa amb centres de gran demanda com el Hospital General de València, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat.
Amb esta actuació, la Generalitat aposta per una solució estructural que combine infraestructures de transport públic i alternatives de mobilitat, reduint la congestió i reforçant la connexió entre l’Horta Sud i la capital.