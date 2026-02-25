La Unió aconseguix avanços per a l’orxata sense sucre i un codi TARIC per a la xufa

Autorització per a elaborar orxata amb reducció de sucres
Avanços en la creació d’un codi aranzelari específic
El Consell de Ministres ha aprovat l’autorització per a elaborar orxata sense sucre afegit o amb contingut reduït, una reivindicació històrica del sector de la xufa. Esta mesura actualitza la normativa de qualitat alimentària per a adaptar-la a les noves demandes del consumidor i a les recomanacions sanitàries.
A més, s’avança en la sol·licitud d’un codi TARIC específic per a la xufa, amb l’objectiu de millorar la transparència del comerç exterior i el control de les importacions. La diferenciació aranzelària permetrà un seguiment més precís del mercat i reforçarà la defensa de la producció valenciana.
L’organització agrària LA UNIÓ Llauradora ha impulsat estes reivindicacions durant els últims anys. L’actualització normativa respon a les demandes del consumidor, mentre que el codi TARIC busca reforçar la traçabilitat i la competitivitat del sector.
Amb estos avanços, la xufa valenciana reforça la seua posició en un context normatiu i comercial més adaptat a les exigències actuals. La UNIÓ continuarà treballant per a consolidar estes mesures i defensar els interessos dels productors.