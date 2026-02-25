Pérez Llorca proposa la creació d’una Xarxa d’Universitats de la Comunitat Valenciana per a l’Ocupació

El cap del Consell s’ha reunit amb els rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana
El president trasllada el compromís del Consell amb les entitats educatives i el seu alumnat amb iniciatives com el Pla de Finançament o la gratuïtat per a qui aprove totes les assignatures el primer any
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha proposat la creació d’una Xarxa d’Universitats de la Comunitat Valenciana per a l’Ocupació amb l’objectiu d’adequar l’oferta de titulacions a les demandes socials i del mercat laboral, a més de millorar i fer seguiment de l’ocupabilitat dels titulats universitaris.
Així ho ha traslladat el cap del Consell als rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana després de la trobada mantinguda, on el president ha reafirmat el compromís de la Generalitat amb el sistema públic universitari.
D’aquesta manera, ha fet referència a iniciatives com el Pla de Finançament de les Universitats Públiques, que garanteix recursos econòmics estables, alineant els resultats en docència i investigació per a modernitzar el sistema universitari i millorar la seua capacitat de resposta davant els desafiaments actuals.
Així mateix, ha subratllat el suport del Consell a l’alumnat dels centres, garantint la gratuïtat del primer curs per a aquells que aproven totes les assignatures, reconeixent així el seu esforç i rendiment acadèmic.
A la reunió han assistit la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla; la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro; el rector de la Universitat Miguel Hernández, Juan José Ruiz; i la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, a més de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí.