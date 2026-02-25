Torrent inaugura l’Exposició del Ninot 2026 i dona a conéixer els ninots indultats

Torrent ja viu l’ambient faller amb la inauguració de l’Exposició del Ninot 2026 a la Sala Cívica de l’Antic Mercat.
L’acte, presidit per l’alcaldessa, ha reunit representants de les 28 comissions falleres i veïns en una cita prèvia a la plantà.
Enguany s’ha reorganitzat la disposició dels ninots per millorar el recorregut i la visibilitat. Les Falleres Majors de Torrent, Andrea Adelantado i Sara Magán, han recorregut l’exposició abans del veredicte del jurat.
El Ninot Indultat Infantil 2026 ha sigut per a la Falla Plaça Sant Roc, amb una obra de Santi Muñoz que ret homenatge a l’arròs rossejat i a la festivitat de Sant Blai.
El Ninot Indultat Major 2026 ha recaigut en la Falla Cronista Vicent Beguer Esteve, amb una escena dedicada a la figura de Joan Gilabert Jofré i la reivindicació de la salut mental.
L’exposició es podrà visitar fins al 13 de març, abansala cultural de les Falles de Torrent 2026.
Amb esta cita, la ciutat inicia el compte arrere cap a les Falles, reafirmant el seu compromís amb l’art i la tradició fallera.