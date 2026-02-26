Juanfran Pérez Llorca reitera el suport de la Generalitat Valenciana als projectes empresarials que generen ocupació

El president destaca que més de 2,5 milions de valencians treballen i que la Comunitat lidera la creació d’ocupació jove i femenina
Les previsions apunten a un creixement econòmic pròxim al 3 %, per damunt de la mitjana nacional
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterat el suport del Consell als projectes empresarials que generen ocupació i consoliden la Comunitat Valenciana com a terra d’oportunitats, mitjançant la unió d’esforços i la col·laboració públic-privada.
Abans de participar en el ple de l’Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el cap del Consell ha agraït la responsabilitat i ambició de l’empresariat valencià i ha assegurat que “tenim un gran futur per davant”.
Pérez Llorca ha subratllat que la Comunitat Valenciana és l’autonomia que més ocupació ha generat a Espanya, que un de cada dos joves troba treball ací i que s’ha batut el rècord en ocupació femenina, amb més de 2,5 milions de valencians i valencianes treballant.
Així mateix, ha remarcat que les previsions de creixement econòmic per al pròxim any estan al voltant del 3 % i per damunt de la mitjana nacional, i ha defensat que les polítiques impulsades pel Consell han reduït la pressió fiscal i generat estabilitat.
Col·laboració públic-privada i reindustrialització
El president ha incidit en la importància de la col·laboració públic-privada, destacant iniciatives com el pla Vive, que ja ha impulsat més de 4.800 vivendes amb l’objectiu d’arribar a 10.000 en la legislatura, i el pla de Reindustrialització, que pretén elevar el pes de la indústria del 14 % al 20 %.
Per a aconseguir-ho, la Generalitat preveu una inversió pública de 2.000 milions d’euros, que mobilitzarà altres 10.000 milions d’inversió privada. També ha destacat la nova Llei del Sòl, en fase d’exposició pública, per a eliminar traves i millorar els polígons industrials.
Actualment, segons ha indicat, hi ha en marxa projectes estratègics que generaran 8.000 ocupacions amb una inversió de 10.000 milions d’euros.
Baixada d’impostos i simplificació administrativa
El president ha posat en valor mesures fiscals com la supressió de l’impost de Successions i Donacions, deduccions en l’IRPF i l’ampliació dels límits de renda. Ha destacat que l’Agència Tributària Valenciana va tancar 2025 amb un increment de la recaptació del 13,39 %, amb 2.882 milions més que l’any anterior.
En matèria de simplificació administrativa, el Consell ha modificat 1.300 articles de 170 normes i ha posat en marxa el servei Canal Empresa, una finestreta única per a agilitzar tràmits.
Finalment, Pérez Llorca ha recordat l’“esforç titànic” de la Generalitat en la recuperació de les zones afectades per la dana, amb 3.100 milions d’euros mobilitzats, i ha reafirmat el compromís del Govern valencià amb el creixement econòmic i la generació d’ocupació.