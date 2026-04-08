Sanitat vacuna més de 105.000 persones contra el virus del papil·loma humà en 2025

La pauta de dosi única consolida la cobertura vacunal a la Comunitat Valenciana
La vacunació s’amplia fins als 21 anys per reforçar la protecció
La Conselleria de Sanitat ha administrat un total de 105.126 dosis de la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) durant 2025 a la Comunitat Valenciana, en el primer any complet d’aplicació de la pauta d’una sola dosi. Esta estratègia, basada en l’evidència científica, ha permés millorar la cobertura i facilitar l’accés a la vacunació.
Per províncies, s’han administrat 55.249 dosis a València, 37.348 a Alacant i 12.529 a Castelló, fet que mostra una implantació homogènia del programa en tot el territori. La major part corresponen a primeres dosis, consolidant el nou model de vacunació simplificada.
La vacuna està inclosa en el calendari vacunal i s’administra als 12 anys tant a xiques com a xics, amb l’objectiu de protegir abans de l’exposició al virus. A més, el calendari de 2026 amplia la cobertura fins als 21 anys, especialment per a varons que no havien sigut inclosos anteriorment. Esta ampliació permet reforçar la protecció de cohorts no vacunades i avançar en la prevenció del virus.
El VPH és molt freqüent i es transmet per contacte íntim. Encara que moltes infeccions desapareixen de manera espontània, algunes poden evolucionar cap a lesions precanceroses i càncer. La vacunació és una ferramenta clau per a previndre malalties com el càncer de coll uterí i altres tumors associats.
Esta iniciativa s’emmarca dins d’una estratègia global de salut pública que inclou també programes de cribratge. L’objectiu és avançar cap a l’eliminació del càncer de coll uterí com a problema de salut pública, en línia amb les recomanacions internacionals.