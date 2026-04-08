Sueca realitza tractaments contra la processionària a la Muntanyeta dels Sants

S’utilitzen drons per a accedir a zones elevades i dificultoses
Les bosses detectades han sigut tractades i es troben inactives
L’Ajuntament de Sueca ha dut a terme en les últimes setmanes actuacions de tractament contra la processionària a la Muntanyeta dels Sants. Per a millorar l’eficàcia de la intervenció, s’han utilitzat drons que permeten accedir a zones elevades o de difícil accés.
Les bosses detectades han sigut tractades i actualment es troben inactives, amb l’objectiu de reduir al màxim la presència d’esta plaga en l’entorn natural. Esta actuació forma part de les tasques de control i prevenció per a protegir l’espai mediambiental i les persones que el visiten.
Tot i això, el consistori sol·licita la col·laboració ciutadana. En cas de detectar alguna eruga de manera puntual, es demana comunicar-ho a l’Ajuntament perquè els serveis municipals puguen actuar si és necessari. El contacte habilitat per a avisos és el telèfon 961700050.
Amb esta iniciativa, Sueca reforça el manteniment i la cura dels seus espais naturals. La participació ciutadana és clau per a garantir una detecció ràpida i una resposta eficient davant possibles incidències.