La Conselleria de Sanitat consolida el cupó-precinte digital.

La Comunitat Valenciana lidera a Espanya la substitució del cupó-precinte per verificació digital, ja implantada en tota la xarxa de farmàcies
El model digital millora la traçabilitat dels medicaments, elimina burocràcia i reforça la seguretat del pacient
La Conselleria de Sanitat ha consolidat el model de verificació digital de medicaments després d’un any de funcionament i la dispensació de 113 milions d’envasos. El sistema substituïx el tradicional cupó-precinte físic per la captura del codi DataMatrix i la verificació de l’identificador únic de cada envàs.
Durant la visita a una oficina de farmàcia a Mislata, el conseller de Sanitat ha destacat que el sistema suposa un avanç en traçabilitat, ja que permet identificar de manera unívoca cada medicament dispensat i vincular-lo a una recepta i a un pacient concret. També han participat representants de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) i col·legis oficials de farmàcia.
El sistema digital permet conéixer l’identificador únic de cada envàs, el seu lot i la data de caducitat, millorant els mecanismes de control i seguiment de la prestació farmacèutica. Esta informació facilita actuacions ràpides davant alertes sanitàries, com la retirada de lots, i reforça la seguretat del pacient.
Segons la Conselleria, gràcies al sistema és possible identificar en poques hores els pacients afectats per una alerta, el nombre d’envasos dispensats i les oficines de farmàcia implicades, la qual cosa agilitza la comunicació amb les persones afectades i l’adopció de mesures preventives.
La Comunitat Valenciana ha sigut la primera autonomia d’Espanya en implantar la verificació digital en substitució del cupó-precinte, amb un sistema operatiu en les 2.345 oficines de farmàcia del territori. El desplegament va començar a Castelló en 2024, es va estendre a Alacant i va culminar a València en 2025.
Impacte econòmic i reducció de burocràcia
El model digital elimina la impressió de milions de justificants i la gestió física de documentació. Anualment s’evita la impressió de 54 milions de fulls i el maneig de milers de caixes amb cupons-precinte, reduint la càrrega administrativa.
La Conselleria estima un estalvi directe superior als 650.000 euros anuals per reducció de consum de paper i logística documental. Per a les farmàcies, la simplificació administrativa pot suposar un estalvi estimat en 4,7 milions d’euros anuals, amb possibles increments segons valoracions sectorials.
A més de l’impacte econòmic, el sistema reforça la sostenibilitat i l’eficiència, eliminant processos manuals i reduint la burocràcia associada al model tradicional.
La implantació del codi digital s’emmarca en la normativa europea de serialització individualitzada dels medicaments i reflectix, segons la Conselleria, el compromís amb la transformació digital dels procediments de dispensació i control farmacèutic.