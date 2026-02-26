La Diputació de València i la Fundación Iberdrola España culminaran enguany la rehabilitació de l’Escola de Capatassos de Catarroja

Rehabilitació de l’Escola de Capatassos de Catarroja amb suport de la Diputació de València i la Fundación Iberdrola España
Projecte de recuperació post-DANA per a modernitzar instal·lacions i reforçar la formació agrària
Així, el projecte compta amb una aportació de tres milions per part de la Fundación Iberdrola España i un milió d’euros per part de la Diputació. L’actuació s’emmarca en el pla de recuperació després de la DANA, que va afectar greument les instal·lacions del centre dependent de la institució provincial.
Per part seua, el director de la Fundación Iberdrola España ha destacat la sintonia institucional que ha fet possible el projecte i ha assenyalat que esta col·laboració publicoprivada demostra el paper que pot exercir el sector privat en intervencions estratègiques.
Així mateix, ha definit a la Diputació com “el millor soci possible” per a desenvolupar un projecte que dotarà a l’alumnat d’unes instal·lacions d’última generació.
Ramón Castresana
L’actuació permetrà recuperar i posar en valor elements patrimonials del complex, com la nau industrial original, la coberta i la ximenera de 30 metres, integrats en el projecte de modernització. A més, es crearan noves aules, laboratoris, una aula medioambiental, sala de pràctiques de reg, un saló d’actes per a 250 persones i nous hivernacles per a formació i experimentació.
El projecte també inclou la urbanització de més de 4.600 metres quadrats d’espais exteriors i la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’autoconsum de 30 kilowatts per a reforçar la sostenibilitat energètica.