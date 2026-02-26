La EMT València incorpora 26 nous autobusos elèctrics i avança cap a una flota quasi 100% sostenible

La EMT València incorpora esta setmana 26 nous autobusos elèctrics i híbrids, que se sumen als 31 híbrids articulats arribats l’any passat.
Amb esta incorporació, es duplica el nombre de vehicles elèctrics que circulen actualment per la ciutat
María José Catalá ha destacat que l’objectiu és que, en 2027, el 90% de la flota siga neta. Al llarg de 2026 i 2027 està prevista l’arribada de 94 autobusos elèctrics més i 67 híbrids articulats.
Durant la presentació, acompanyada pel regidor de Mobilitat i president de l’EMT, Jesús Carbonell, l’alcaldessa ha anunciat també la posada en marxa de la nova línia 59 el pròxim 9 de març. Esta nova línia connectarà Sociópolis, a la pedania de la Torre, amb l’Hospital Doctor Peset, el centre de la ciutat i els districtes de Jesús i Patraix.
La línia començarà a funcionar amb cinc autobusos i una freqüència de pas d’entre 18 i 21 minuts, amb previsió de reduir-la fins als 10 minuts amb la futura línia circular C-59.
Amb estes actuacions, l’Ajuntament reforça el transport públic municipal i avança cap a una mobilitat més sostenible i una ciutat millor connectada amb tots els barris i pedanies.