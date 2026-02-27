Algemesí es prepara per a viure les Falles 2026

La Crida, l’Exposició del Ninot i la primera mascletà marquen este cap de setmana l’inici del programa faller
Els primers actes ompliran els carrers de música, pólvora i tradició
La programació de les Falles d’Algemesí començarà hui divendres, 27 de febrer, amb la inauguració de l’Exposició del Ninot, que tindrà lloc a les 19.30 h al Museu Valencià de la Festa, i en el qual, les Falleres Majors de la Ciutat, Cristina Espiritusanto i Felicidad Rosell, seran les encarregades de tallar la cinta inaugural. El claustre del Museu acollirà també la presentació del cartell anunciador de les Falles 2026 i del programa oficial de pirotècnia, que inclourà diferents mascletaes i castells.
La vesprada del dissabte, 28 de febrer, la Crida Fallera esdevindrà el gran tret d’eixida de la festa. Un acte multitudinari que reunirà centenars de falleres i fallers d’Algemesí a la plaça Major. Des del balcó de l’Ajuntament, les màximes representants de les falles locals convidaran la ciutadania a participar activament en les festes josefines. En finalitzar l’acte, es dispararà un castell de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Coeters Dragón.
El regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, ha destacat: “arranquem unes Falles molt esperades, que tornen a omplir els carrers d’Algemesí de música, pólvora i tradició. Convidem tota la ciutadania a viure amb intensitat estos primers actes, que simbolitzen l’inici d’unes setmanes de convivència, cultura i identitat fallera”.
El diumenge, 1 de març, se celebrarà l’acte d’entrega de bunyols amb brillants. Un acte que congregarà totes les comissions falleres a les 12.15 h a la plaça Major. La jornada culminarà amb la primera mascletà del cicle faller, que serà disparada per la Pirotècnia Nadal Martí a les 14.00 h al parc Salvador Castell, i que marcarà l’inici oficial del calendari pirotècnic de les Falles 2026.