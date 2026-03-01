La Fúmiga s’acomiadarà de Cullera en les Festes Majors 2026

Un cartell musical variat amb grans noms del panorama estatal i local
Quatre escenaris, festivals temàtics i totes les actuacions gratuïtes
Cullera ha presentat la programació musical de les seues Festes Majors 2026, que se celebraran de l’11 al 19 d’abril, amb una oferta que abasta tots els gèneres i públics. El gran reclam d’enguany serà La Fúmiga, que farà parada a la ciutat dins de la seua gira d’acomiadament, en la que serà la quarta vegada que actua a les festes cullerenques.
El calendari arrancarà el 9 d’abril amb el musical solidari Essencial: The Music of ABBA a benefici de l’AECC. Ja en festes, el Festival Marítim reunirà a Els Catarres, Esther, Reina Mora i el grup local Gramoxone Ska Band al recinte de la Rada, mentre que l’orquestra La Mundial actuarà la nit de la Baixà.
La Gran Nit de l’Aurora comptarà amb Lorena Santos, David Jiménez i Demarco Flamenco. El 14 d’abril, la Casa de la Cultura acollirà el musical paròdia de la sèrie Friends, mentre que als Jardins del Mercat actuaran l’artista emergent Juvika i Helena Bianco.
El dia 15 serà el torn d’Efecto Pasillo, amb els seus grans èxits al recinte de la Rada. Però el moment més esperat arribarà el 16 d’abril amb el concert de comiat de La Fúmiga, en una nit que serà especialment multitudinària per coincidir amb la vespra de festiu local i que reforça l’aposta municipal per la música en valencià.
El 17 d’abril tornarà l’orquestra Montecarlo després de la cavalcada de disfresses, i el dissabte 18 es viurà una jornada “non stop” amb quatre escenaris actius. Destaca la Festa Remember amb DJs locals, el festival Rock&RollStar amb Javier Andreu, Javier Ojeda i Manuel España, així com l’actuació de Los Brincos en la seua gira 60 aniversari.
El recinte de la Rada acollirà una nova edició del Cullera Reggaeton amb La Zowi, i com a novetat s’incorpora una Festa Jove amb macrodiscomòbil a l’avinguda 25 d’Abril.
La programació es completa amb la Setmana de Bous, el LXXVIII Certamen Nacional de Bandes de Música “Ciutat de Cullera”, la X Línia de Metroteatre i espectacles de carrer, a més de pirotècnies de primer nivell i la Fira de Pasqua, que inclourà jornades sense soroll per a persones amb hipersensibilitat sensorial.
Tots els concerts seran gratuïts, excepte els espectacles benèfics i els musicals amb aforament limitat a la Casa de la Cultura.