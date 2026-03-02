Albal viu amb emoció la Cavalcada del Ninot 2026 després dels canvis per la DANA

Els carrers d’Albal s’ompliren de color, música i participació el passat dissabte amb la celebració de la Cavalcada del Ninot 2026.
Un esdeveniment organitzat per la Junta Local Fallera, la regidoria de Festes i les set comissions falleres, que enguany s’ha viscut amb més emoció després de modificar-se el 2025 per la DANA.
Hernández destaca una de les novetats de les Falles 2026, que traslladen el lliurament de premis a un espai més gran.
La creativitat i l’enginy desbordaren els carrers, en una jornada que va començar al carrer Atleta Fausto Albiol i que va comptar amb la participació de grans i menuts. A la plaça de l’Ajuntament, les màximes representants de les Falles, la Cort d’Honor i representants del consistori esperaven per veure desfilar les comissions.
L’alcalde, José Miguel Ferrís, assegurava que les Falles fan poble i animava la ciutadania a participar de la festa.
La Cavalcada del Ninot va fer honor al lema de les Falles d’enguany: “el foc i el color que ens uneix”.