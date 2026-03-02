Benetússer viu la Cavalcada del Ninot amb màgia, color i creativitat

Dissabte passat els carrers de Benetússer es van omplir de màgia i festa amb la Cavalcada del Ninot 2026.
Les sis comissions del municipi van desfilar amb disfresses originals i molt ben treballades, cuidant fins a l’últim detall, oferint un espectacle de color, enginy i creativitat per a tot el públic.
Les comissions van lluir els seus lemes amb alegria i originalitat: “A la duna de Valencia”, “Mediterrani: Mare nostrum”, “Alicia al país de les notificacions”, “El mar està salat, però molt salat”, “Esta falla es un circo” i “Les 7 famílies del món”.
Els esforços i la creativitat de les comissions van ser reconeguts amb els premis de la jornada: millor disfressa individual major i infantil per a la Falla Jardí de l’Alegria, que també es va emportar el premi a millor animació de carrer; millor disfressa col·lectiva infantil per a la Falla Cánovas del Castillo; millor disfressa col·lectiva d’adults per a la Falla Plaça Major; millor crítica infantil per a la Falla Pes de la Fulla; millor crítica d’adults per a la Falla Plaça de la Constitució i millor carrossa per a la Falla Avinguda Germanies.
Un dia de festa que va portar la tradició i la creativitat a cada racó del municipi, on grans i xiquets van gaudir d’un espectacle memorable.