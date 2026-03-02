Cullera contracta 71 persones amb el II Pla d’Ocupació per la DANA

El Govern d’Espanya finança la convocatòria amb 575.160 euros
El pla permet reforçar diferents departaments municipals durant quatre mesos
Cullera ha incorporat hui 71 persones a la plantilla municipal gràcies al II Pla d’Ocupació per la DANA, una convocatòria finançada pel Govern d’Espanya amb una subvenció de 575.160 euros. Els contractes tindran una durada de quatre mesos.
A través de Labora, s’han seleccionat diversos perfils professionals com operaris, peons, enginyers, administratius i tècnics, amb l’objectiu de reforçar àrees municipals com medi ambient, platges, agricultura, cultura, informàtica, patrimoni, joventut i serveis urbans, entre altres.
Esta és la segona convocatòria d’estes ajudes destinades a municipis afectats per la DANA de 2024. En la primera edició, l’Ajuntament va contractar 84 persones desocupades, amb una inversió superior als 800.000 euros. En conjunt, el consistori ha rebut 1,3 milions d’euros, que han permés formalitzar 155 contractacions.
L’alcalde, Jordi Mayor, ha destacat que «gràcies al suport del Govern d’Espanya, Cullera ha pogut mobilitzar 1,3 milions d’euros en dos convocatòries que han suposat més de 150 oportunitats laborals», subratllant la importància d’estes iniciatives per a la recuperació econòmica i social del municipi després dels efectes de la DANA.