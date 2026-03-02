Cullera ha començat les Falles amb King África i molta festa

Cullera ha viscut este dissabte la Crida oficial de les Falles 2026, un acte carregat d’emoció, màgia i tradició.
Des del balcó consistorial, les Falleres Majors de cada comissió han desfilat fent-se protagonistes de la festa, mentre el poble gaudia de la seua presència i els missatges de benvinguda al mes faller.
L’aparició sorpresa de King África ha convertit la plaça d’Espanya i el carrer del Riu en una pista de ball improvisada, amb els seus èxits més coneguts: “La Bomba”, “Paquito el Chocolatero” i “Salta”.
Durant l’acte, un videomapping projectat a la façana de la Casa Consistorial ha fet aparéixer escenes com l’Espolí “Blau Atlantis”, que la Fallera Major de València 2019, Marina Civera Moreno, va lluir el dia de la seua Exaltació.
El poble ha cridat ben fort: “No volem guerres! Volem Falles!”, deixant clar que l’única Bomba que ressonarà a Cullera és la de la música, la festa i la tradició fallera.