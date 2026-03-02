La Crida dona inici a les Falles 2026 a Carlet

Dissabte passat el balcó de l’Ajuntament de Carlet va tornar a ser l’escenari d’un dels moments més esperats: la Crida, l’acte que encén oficialment la metxa de les Falles.
Centenars de veïns i veïnes van omplir la plaça per viure de prop aquest esdeveniment carregat d’emoció i simbolisme.
Les Falleres Majors de Carlet 2026, Pau Amat i Triana Alba, es van dirigir al públic amb paraules plenes d’emoció, convidant la ciutadania a participar en les festes.
Les representants de les set comissions falleres van rebre reconeixement per la seua implicació en l’organització de les activitats.
Un dels moments més simbòlics va ser l’entrega de les claus de la ciutat. L’alcaldessa va lliurar les claus a les Falleres Majors, un gest que simbolitza l’obertura del municipi a la festa i la tradició.
La Crida va concloure amb crit d’alegria i aplaudiments, marcant l’inici d’unes Falles 2026 que prometen ser memorables.