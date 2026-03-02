La Plaça de l’Ajuntament vibra amb 109,79 quilos de pólvora en una intensa mascletà de Pirotècnia Hermanos Sirvent

La Plaça de l’Ajuntament de València ha sigut hui, 2 de març, l’epicentre de la pólvora amb una nova mascletà del calendari oficial de les Falles.
Tot i que el cel s’ha alçat un poc ennuvolat, això no ha restat intensitat a la cita.
Puntualment, passades les 14.00 hores, la Fallera Major Infantil de València 2026, Marta Mercader, ha donat inici a l’espectacle pirotècnic.
La disparà ha estat a càrrec de Pirotècnia Hermanos Sirvent, que ha cremat 109,79 quilos de pólvora en 383 segons. L’espectacle ha destacat per una estructura ben definida, amb un inici que ha anat guanyant força.
El cos central ha sigut intens i sostingut, amb colps secs que han arrancat aplaudiments. El terratrémol ha sigut llarg i potent, provocant una ovació en finalitzar.
Malgrat el cel cobert, l’ambient ha sigut plenament faller. Una jornada més, la pólvora ha sigut la gran protagonista.