Les set comissions d’Alginet donen inici a les Falles 2026 amb la Crida

Alginet ha celebrat este diumenge la tradicional Crida, fent coincidir així l’inici del mes de març amb la inauguració oficial de les Falles 2026 al municipi.
L’acte va reunir les set comissions falleres en una jornada festiva organitzada per la Junta Local Fallera en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alginet.
La programació va començar a les deu del matí amb la concentració al casal de la Falla Foc i Flama, punt d’eixida d’una cercavila que va recórrer els carrers del municipi visitant les diferents comissions falleres: Foc i Flama, Poble Nou, Poble d’Alginet, La Manta al Coll, Palleter, Sant Josep i La Dolçaina.
La cercavila va finalitzar a la plaça de l’Ajuntament, on els màxims representants fallers es dirigiren al veïnat des del balcó consistorial.
Després de la Crida, l’alcaldessa i la regidora de festes van fer entrega de la clau de la ciutat als màxims representants de la festa. L’acte va reunir nombrós públic en un dels moments més simbòlics del calendari faller local, que dona pas a unes setmanes marcades per la tradició i l’ambient festiu.
La programació fallera continuarà el dissabte 7 de març amb la tradicional cavalcada, que enguany canvia de format i es transforma en una cavalcada on les falles han de fer un ball a la plaça.