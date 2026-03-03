Carcaixent celebra la Cavalcada del Ninot 2026 amb màgia i creativitat

Ahir els carrers de Carcaixent es van omplir de màgia amb la Cavalcada del Ninot 2026
Un esdeveniment que va emocionar a grans i menuts gràcies a les disfresses originals i molt ben treballades.
Les comissions participants van demostrar la seua creativitat i esforç, i els premis es van repartir així: Falla Jardí de l’Alegria va guanyar la millor disfressa individual tant infantil com d’adults, així com la millor animació de carrer; la Falla Cánovas del Castillo es va endur la millor disfressa col·lectiva infantil; la Falla Plaça Major va ser reconeguda amb la millor disfressa col·lectiva d’adults i la millor crítica d’adults; la Falla Pes de la Fulla va guanyar la millor crítica infantil; i la millor carrossa va ser la de la Falla Avinguda Germanies.
L’esdeveniment va fer gaudir tota la ciutat i va reconèixer l’esforç, la dedicació i la passió de les comissions falleres, consolidant la Cavalcada del Ninot com una cita festiva i cultural de referència a Carcaixent.
La Cavalcada del Ninot de Carcaixent segueix sent un esdeveniment emblemàtic que combina cultura, creativitat i participació ciutadana, celebrant l’esperit i la tradició fallera.