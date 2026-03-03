Sueca inaugura la XLIII Exposició Diocesana de Setmana Santa en el seu any com a Seu Diocesana

Sueca ha viscut una jornada històrica amb la inauguració de la XLIII Exposició Diocesana de Setmana Santa, en el marc del seu any com a Seu Diocesana 2026, una responsabilitat que assumix 39 anys després.
Els actes començaren amb la celebració de la Santa Missa a l’església de Fàtima i, posteriorment, tingué lloc la inauguració oficial de la mostra a la Reial Església de Nostra Senyora de Sales.
Entre les autoritats presents es trobaven el bisbe emèrit de Lleida, Salvador Giménez Valls; el consiliari de la Junta Diocesana, Antonio Díaz; el president de la Junta Major de Sueca, Àlex Quilis; i l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, acompanyat per la primera tinent d’alcalde, Pilar Moncho, i la regidora de Setmana Santa i Actes Religiosos, Carolina Torres. Centenars de persones arribades dels municipis de la Diòcesi de València també van voler participar en este moment tan especial.
L’exposició reunix una gran diversitat d’objectes processionals i indumentària de les diferents confraries, posant en valor el patrimoni, la tradició i la devoció que caracteritzen la Setmana Santa dels pobles de la diòcesi.
La mostra es podrà visitar fins al 6 de març, en horari de 17.00 a 21.00 hores.
Un esdeveniment que consolida Sueca com a punt de trobada de la comunitat diocesana en un any especialment significatiu per a la ciutat.