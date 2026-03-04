Almussafes celebra la primera Gala “Igualtat amb Nom Propi” per reconéixer cinc dones referents del municipi

L’Auditori del Centre Cultural d’Almussafes es va omplir d’emocions compartides amb la celebració de la primera edició de la Gala “Igualtat amb Nom Propi”
Organitzada per la Regidoria d’Igualtat amb l’objectiu de posar nom, rostre i veu a la igualtat real.
Cinc noms propis.
Cinc dones.
Cinc trajectòries inspiradores.
Van rebre el reconeixement públic l’escriptora Mari Carmen Sáez, la metgessa Elena Toledo, la gimnasta i entrenadora Raquel Soria, i les empresàries ja jubilades Consuelo Linares i Pruden Gonzálvez.
L’alcalde, Toni González, i la regidora d’Igualtat, Dalya Ríos, van fer lliurament de les distincions en una gala que va posar en valor trajectòries que han contribuït a fer d’Almussafes un municipi més ric en cultura, ciència, empresa, esport i, sobretot, en valors.
L’acte, emmarcat en la programació al voltant del 8 de Març, es va convertir en un espai de reconeixement públic i de reivindicació del paper fonamental de les dones en la construcció d’una societat més justa i igualitària. Perquè la igualtat també s’escriu amb noms propis.