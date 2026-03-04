Carcaixent inaugura el nou centre de Serveis Socials amb una subvenció de 720.000 de la Generalitat

Carcaixent ha inaugurat el nou centre de Serveis Socials, un projecte reivindicat durant anys per unificar els diferents recursos municipals en un sol edifici i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Les noves instal·lacions s’ubiquen en un edifici municipal adquirit al 2017, que ha estat completament rehabilitat i ha comptat amb una subvenció directa de 720.000 de la Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància.
La consellera Elena Albalat ha destacat l’augment de les subvencions a infraestructures, amb l’objectiu d’oferir més serveis i arribar a més municipis. S’ha incrementat el contracte programa finançat per la Generalitat en 45,5 milions d’euros, arribant als 313 milions, amb una partida de prop de 7 milions per al personal, un augment del 5%.
L’equipament donarà servei a més de 20.000 usuaris potencials i podrà atendre persones de localitats pròximes. Es preveu que els temps d’espera es reduïsquen d’un mes a una setmana, consolidant la xarxa de serveis socials a la Ribera Alta i avançant en els objectius de la Estratègia Valenciana d’Inclusió Social.
La nova seu es troba al Carrer Santa Anna, número 7.