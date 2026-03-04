Carlet amplia la programació de la Setmana de la Dona amb empoderament, cultura i esport

Carlet continua desenvolupant la programació de la Setmana de la Dona amb activitats centrades en l’empoderament, la visibilització i el benestar.
El Teatre Giner ha acollit la xarrada ‘Soc dona. Quin és el teu superpoder?’, organitzada per les Ames de Casa Tyrius i conduïda per Lourdes Álvarez, que ha oferit un espai de reflexió i motivació.
L’acte va comptar amb la presència d’Asun Quintana, secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, i Davinia Bono, directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones.
La Biblioteca municipal ha sigut escenari de la iniciativa Biblioteca Humana ‘Dones que fan poble’, organitzada per ALANNA. Amparo Duato, Tica Duato i Xelo Duato s’han convertit en “llibres vius” per compartir experiències amb el públic en una activitat basada en el diàleg i l’escolta activa.
A més, la Sala Giner ha acollit una sessió especial de taitxí amb música en directe, dirigida per Juan Sanz i amb l’acompanyament al piano de José Luis Nogués, en una proposta que ha fusionat art, música i esport.
Amb esta programació diversa, Carlet reafirma el seu compromís amb la igualtat i amb el 8 de Març, sumant iniciatives per avançar cap a una ciutat més participativa i compromesa.