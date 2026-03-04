El president de la Generalitat Valenciana ha assistit a la mascletà celebrada a la plaça de l’Ajuntament de València, dins de la programació de les Falles, en un acte que ha combinat la potència sonora i emocional de la pirotècnia amb un clar missatge de compromís mediambiental.
El dispar, a càrrec de Pirotècnia Dragón, ha congregat milers de persones al centre de la ciutat en una nova jornada festiva marcada per la tradició i la participació institucional.
El cap del Consell ha compartit l’acte amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, així com amb les Falleres Majors de València, Carmen Prades i Marta Mercader, acompanyades per les seues corts d’honor. Les màximes representants de la festa han sigut protagonistes també de la recepció del “PetxiNinot”, una figura simbòlica que posa el focus en la protecció del patrimoni natural valencià.
Prèviament a la mascletà, s’ha lliurat este ninot, obra de l’artista faller Javier Serra, que reproduïx el petxinot, un mol·lusc autòcton de L’Albufera en perill d’extinció. Esta espècie actua com una depuradora natural que contribuïx a millorar la qualitat de l’aigua i mantindre l’equilibri mediambiental de l’ecosistema.
La iniciativa està impulsada per la Fundació Oceanogràfic i la Fundació Aigües de València, amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, i té un doble objectiu: la cria controlada i reintroducció del petxinot al seu hàbitat i la conscienciació ciutadana sobre la protecció de les espècies autòctones.
Aprofitant la projecció mediàtica de les Falles, el “PetxiNinot” es convertix en una eina de sensibilització que unix cultura, tradició i sostenibilitat, reforçant el missatge que la defensa del medi ambient forma part de la identitat i el futur del poble valencià.