Indústria llança el Pla USA per reforçar la presència d’empreses valencianes als Estats Units

La Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç ha posat en marxa el Pla USA amb l’objectiu de donar suport a les empreses valencianes en la seua introducció i consolidació al mercat dels Estats Units.
Així ho ha anunciat la consellera Marián Cano durant la presentació del Pla de Promoció Exterior 2026 d’Ivace+i Internacional, coincidint amb el Dia de l’Empresa i amb representants de les principals entitats empresarials.
El Pla USA conté 88 accions en 38 mercats i integra 13 accions específiques de promoció per a sectors com el ceràmic, tecnològic, maquinària industrial, neteja i higiene, calçat, marroquineria, alimentació i hàbitat. Com a novetat, les ajudes a la internacionalització permetran que grans empreses amb interessos als Estats Units també puguen acollir-se a subvencions.
El pla inclou actuacions a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica, així com 24 missions d’invitats internacionals a certàmens celebrats a la Comunitat Valenciana.
Entre les cites destacades figura el Congrés Go Global, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig en Feria Valencia.