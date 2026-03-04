La Generalitat Valenciana inverteix prop de 38 milions d’euros per modernitzar la depuradora de Pinedo

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat les obres de renovació de la Depuradora de Pinedo, on ha destacat la inversió de 37,6 milions d’euros destinada a modernitzar la instal·lació, millorar la qualitat de l’aigua i protegir el litoral.
La infraestructura, la major depuradora de la Comunitat Valenciana, dona servei a 1,8 milions d’habitants de València i la seua àrea metropolitana. Les obres, que estaran finalitzades abans de l’estiu, permetran convertir-la en una instal·lació més eficient, sostenible i adaptada a les noves necessitats.
Entre les actuacions realitzades destaquen la implantació de sistemes avançats de desodorització, que redueixen les olors en un 88,5 %, mesures d’insonorització per disminuir l’impacte acústic i la instal·lació de nous sistemes d’aireació i automatització per reduir el consum energètic.
El cap del Consell ha subratllat que esta reforma garantirà una millor qualitat de l’aigua que arriba a l’Albufera i un control més òptim dels abocaments al mar, al mateix temps que reforça la infraestructura davant episodis extrems com la DANA.
La renovació de Pinedo consolida esta infraestructura com un referent en sostenibilitat i eficiència ambiental. Amb esta actuació, la Generalitat aposta per compatibilitzar el desenvolupament urbà amb la sostenibilitat i la convivència veïnal.