Sueca acull una jornada sobre una transició verda i justa davant el canvi climàtic

Participació internacional per a una transició ecològica inclusiva
El projecte busca la neutralitat climàtica en 2050 amb cooperació europea
La jornada de treball “Just Transition for Vulnerable Communities”, organitzada per la Mancomunitat de la Ribera Baixa, s’ha celebrat a Sueca dins del Projecte Europeu CERV ‘Fair Cities’, amb la participació de socis d’altres països com Hongria, Romania, Itàlia, França, Eslovènia i Bèlgica.
L’objectiu del projecte és empoderar la ciutadania i fomentar la seua participació en la construcció d’una transició verda justa cap a la neutralitat climàtica en 2050. També es busca promoure la inclusió social, l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació entre autoritats locals i societat civil per afrontar els reptes del canvi climàtic.
El alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha destacat que el canvi climàtic requereix una reacció col·lectiva per a neutralitzar els seus impactes. Ha subratllat la importància de trobades com esta, ja que permeten intercanviar experiències i accions que ajuden a definir la millor manera d’afrontar el futur. Segons el primer edil, són necessàries polítiques efectives i concretes per aprofitar els recursos disponibles i garantir l’èxit de les estratègies locals.
Per la seua banda, el president de la Mancomunitat, Rafael Gisbert, ha explicat que la jornada amb altres països europeus permet intercanviar idees i experiències en l’àmbit mediambiental. L’objectiu és avançar cap a una societat més sostenible i preparada per als reptes del futur, amb horitzó en 2050.
La trobada ha comptat també amb la participació dels vicepresidents de la Mancomunitat i dels alcaldes de Polinyà del Xúquer, Óscar Navarro, i de Corbera, Mentxu Balaguer, reforçant així la col·laboració institucional en matèria de sostenibilitat i transició ecològica.