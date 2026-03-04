Torrent reconeix la trajectòria artística de Maribel Martínez Esteso amb el Premi Dona Atenea 2026

Torrent reconeix l’escultora i ceramista local Maribel Martínez Esteso amb el Premi Dona Atenea 2026 per més de tres dècades de dedicació a l’art i el seu compromís cultural i social.
La ciutat ha viscut una emotiva gala a l’Espai Metropolità d’Art de Torrent, lloc escollit per al lliurament d’un premi que distingix cada any dones referents per la seua trajectòria i contribució a la societat.
La gala recuperava així una tradició especialment significativa per a Torrent després del parèntesi de l’any passat, quan els actes no es van poder celebrar per alertes meteorològiques i el temporal de març.
La cerimònia va obrir amb l’actuació de la cantant torrentina Verónica Avellán i va ser conduïda per la periodista Manu Ríos, que va introduir el significat simbòlic del Premi Dona Atenea, inspirat en la deessa grega de la saviesa. En este context es va destacar la relació entre l’esperit d’Atenea i l’ofici de la ceràmica, recordant que modelar l’argila ha sigut un dels primers gestos de la civilització.
Després de la projecció d’un vídeo dedicat a la trajectòria de Maribel Martínez, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, va fer entrega del premi a l’escultora, acompanyada per la regidora de l’àrea.