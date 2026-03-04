València incorpora 63 nous agents a la Unitat de Seguretat, Suport i Prevenció

L’Ajuntament de València ha presentat els 63 nous agents que s’incorporen a la Unitat de Seguretat, Suport i Prevenció (USAP) de la Policia Local de València.
L’alcaldessa, María José Catalá, ha sigut l’encarregada d’entregar les boines als nous efectius, un gest que simbolitza el compromís de protegir la ciutat en situacions d’alta exigència i complexitat.
Amb esta incorporació, la USAP —creada en 2024— passa a comptar amb 193 efectius, 14 d’ells dones. Des de la seua posada en marxa, la unitat ha realitzat més de 70.200 intervencions en actuacions com el control del botelló, baralles o dispositius preventius als barris.
L’alcaldessa ha assegurat que València lidera el descens de la criminalitat entre les grans ciutats espanyoles, amb una reducció del 7,4% en els anys 2024 i 2025, segons dades del Ministeri de l’Interior.
A més, ha remarcat que en 2026 la plantilla continua ampliant-se amb més de 250 noves places convocades des de finals de 2024. Actualment, la Policia Local de València compta amb 1.671 agents.