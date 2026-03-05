Alcàsser, Manuel Febrer, cronista oficial i membre fundador de l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials

La Sala del Consolat de la Mar de la Llotja de València ha acollit la constitució de l’Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, un nou organisme que naix amb la voluntat de promoure la investigació i la publicació d’estudis que aporten nous coneixements al món científic i cultural.
Entre els membres fundadors es troba el cronista oficial d’Alcàsser, Manuel Vicente Febrer Romaguera, qui ha participat activament en la posada en marxa d’esta entitat. La iniciativa, impulsada per la Generalitat Valenciana, reforça el valor de la memòria, la història i la investigació com a pilars fonamentals del patrimoni cultural valencià.
Des de l’Ajuntament d’Alcàsser han volgut felicitar Manuel Febrer per formar part d’este projecte rellevant per al conjunt de la Comunitat Valenciana.