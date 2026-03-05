Alfafar continua treballant en la reconstrucció i la prevenció amb l’Agenda Urbana

La nova Agenda Urbana d’Alfafar reforça la preparació del municipi davant de catàstrofes futures.
Este document estratègic, aprovat per unanimitat en el plenari municipal de febrer, marcarà la planificació i el creixement del municipi durant la pròxima dècada, i permetrà accedir a més de 9 milions d’euros en fons europeus.
Entre les mesures més destacades es troba la construcció de dos centres d’assistència davant d’emergències, elevats en altura, autònoms pel que fa a l’aigua i la llum i dotats d’alimentació i assistència sanitària. En situacions d’emergència podran oferir suport a la població, i mentre no siguen necessaris funcionaran com a centres cívics.
Una altra de les intervencions rellevants és la reconstrucció i modernització de la xarxa de clavegueram, amb 42 actuacions distribuïdes al municipi.
Quan finalitzen les obres, es procedirà al reasfaltatge i urbanització dels carrers per millorar la mobilitat i la seguretat.
Paral·lelament, Alfafar s’integra en el projecte de la Generalitat Valenciana per al Sector 8 Alfafar-La Torre, que preveu la creació d’un gran pulmó verd metropolità amb capacitat d’actuar com a zona inundable.
Altres mesures inclouen paviments drenants, zones d’aparcament i refugis climàtics, així com la connexió del barri Orba amb la zona comercial per fomentar la mobilitat sostenible.
Amb estes accions, Alfafar aposta per un municipi més segur, resilient i preparat per afrontar els reptes del canvi climàtic.