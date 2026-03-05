Almussafes reforça el 8M amb xerrades i jornades de corresponsabilitat

A Almussafes es reforça la igualtat amb activitats del 8M.
Jornades de corresponsabilitat impulsen la conciliació i el repartiment equilibrat de tasques.
Almussafes continua desplegant la programació de la Setmana de la Dona amb activitats centrades en la reflexió, l’empoderament i la construcció d’una societat més igualitària.
Dins de l’11a Setmana per la Igualtat, el Centro Cultural Andaluz ha organitzat la xerrada “Dones rares o simplement diferents?”, impartida per la psicòloga i formadora Celia Fernández Sánchez. La ponent va convidar les assistents a trencar estereotips, acceptar la imperfecció i abraçar l’autenticitat, superant els mandats socials que limiten les dones.
A més, esta setmana també s’han desenvolupat jornades de corresponsabilitat al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes i al Pavelló Poliesportiu, dins de l’agenda d’Almussafes Ciutat Educadora. Els tallers han tingut com a objectiu fomentar una conciliació basada en la igualtat i en el repartiment equilibrat de les tasques domèstiques, familiars i socials.
Amb estes iniciatives, Almussafes aposta per promoure el respecte, la convivència i una cultura de la corresponsabilitat com a base per a un municipi més just i unit.