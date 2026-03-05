AVA-ASAJA reclama vacunar les explotacions de Castelló davant el temor a la Dermatosi Nodular Contagiosa

Preocupació en el sector ramader per l’expansió de la malaltia
Es demanen mesures preventives i suport normatiu per autoritzar la vacunació
Els ramaders han expressat la seua preocupació davant l’expansió de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC), una malaltia que obliga a sacrificar tots els animals d’una explotació en cas de detectar un sol positiu. El temor és que la patologia puga arribar a Castelló procedent del nord d’Espanya i França, ja siga per moviment d’animals infectats o per la transmissió de insectes vectors com mosquits i mosques quan augmente la temperatura.
En este context, AVA-ASAJA ha exigit mesures preventives, especialment la possibilitat d’avançar la vacunació en zones lliures de la malaltia com Castelló, així com el manteniment de suports econòmics per reforçar la bioseguretat de les explotacions. També s’ha reclamat subvencionar la desinsectació de granjes, corrals i recintes taurins per reduir el risc de propagació.
Durant una reunió celebrada recentment a Sant Mateu, amb la participació de productors de diverses comarques, els ramaders han advertit que la normativa actual obliga a l’sacrifici massiu dels animals en cas de brot, amb greus conseqüències econòmiques i genètiques per a les explotacions. El cas d’Aragó, on recentment es van sacrificar centenars de vaques per l’aparició de la malaltia, ha sigut citat com a exemple dels riscos.
Els productors han defensat la necessitat de permetre la vacunació preventiva abans que la malaltia arribe, ja que una vegada detectada la DNC les pèrdues poden ser irreversibles. També han destacat que la bioseguretat és important, però no suficient per si sola, perquè la transmissió per vectors fa imprescindible un enfocament preventiu més ampli.
Per això, AVA-ASAJA ha demanat a les administracions competents la revisió urgent del marc normatiu per autoritzar vacunes preventives en territoris amb risc epidemiològic, la creació de programes de vacunació voluntària, la coordinació entre administracions per establir estratègies homogènies i l’habilitació d’ajudes econòmiques que faciliten la implementació de mesures de protecció.
El sector també ha advertit que la malaltia podria afectar els festejos de bous al carrer, ja que les explotacions de reses braves tenen un elevat moviment d’animals entre comunitats. Per això, es reclama que les mesures de suport incloguen també este àmbit per garantir la viabilitat del sector ramader i la continuïtat de les tradicions.