Benetússer participarà en l’Encontre Diocesà de Confraries i Germandats a Sueca

La Setmana Santa de Benetússer es prepara per viure els seus dies grans participant, un any més, en l’Encontre Diocesà de Confraries i Germandats de la Diòcesi de València, que en 2026 se celebra a Sueca.
A més de formar part de l’exposició tradicional per donar a conéixer la Setmana Santa del municipi, Benetússer estarà representat en la XXXVII Processó Diocesana, prevista per al pròxim dissabte 7 de març.
Centenars de confrares es reuniran en esta cita anual, que posa en valor la tradició, la devoció i el treball de les confraries de tota la diòcesi. Amb esta participació, Benetússer reafirma el seu compromís amb les seues arrels i amb la promoció de la seua Setmana Santa.