Benifaió celebra els 100 anys de Paula Martínez Sánchez

Benifaió compta amb una nova centenària. Paula Martínez Sánchez, nascuda l’1 de març de 1926, ha celebrat el seu centenari envoltada de la seua família.
Amb motiu d’esta data tan especial, l’alcaldessa Marta Ortiz i la regidora de Gent Gran, María José Piles, han visitat Paula per felicitar-la en nom de tot el poble i fer-li entrega d’un ram de flors i un pergamí commemoratiu.
Encara que va nàixer a Beas del Segura, a Jaén, Paula va arribar a Benifaió amb 15 anys, on va formar la seua família junt al seu marit, Antonio Grau. Mare de tres fills, també ha compartit este aniversari amb nets i rebesnets.
Va treballar a la casa de D. Salvador Domingo, recordat metge del municipi, i assegura que manté les seues aficions de sempre: cosir, cuinar i cuidar la seua família. Un segle de vida que Benifaió ha volgut celebrar amb estima i reconeixement.