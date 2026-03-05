Benifaió organitza una àmplia programació per celebrar el Dia Internacional de la Dona

El lema “Per la Igualtat” guia les activitats fins al 30 de març

L’acte institucional del 8M inclourà la lectura del manifest a la Plaça Major

L’Ajuntament de Benifaió ha preparat una àmplia programació per reivindicar el lema “Per la Igualtat” i celebrar el Dia Internacional de la Dona amb activitats destinades a fomentar la sensibilització i la participació ciutadana.

La programació s’estendrà fins al 30 de març i inclou una oferta variada d’activitats impulsades des del departament d’Igualtat. Entre les propostes destaquen tallers didàctics, representacions teatrals, conferències, una marxa per la igualtat i un torneig de pàdel, amb l’objectiu d’implicar diferents col·lectius i promoure la reflexió sobre la igualtat de gènere.

El 8 de març, jornada central de la commemoració, l’Ajuntament celebrarà a les 12:00 hores a la Plaça Major l’acte institucional amb la lectura del manifest del 8M, que anirà a càrrec de les autoritats municipals. Este acte busca reforçar el compromís del municipi amb la igualtat real entre dones i homes i visibilitzar els avanços aconseguits, així com els reptes pendents.

Amb esta programació, Benifaió reafirma la seua aposta per la sensibilització i la participació social com a eines per construir una societat més igualitària i inclusiva.

