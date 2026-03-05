Carlet acull tallers d’aromateràpia i zumba dins de la Setmana de la Dona

La Biblioteca municipal de Carlet ha acollit el taller ‘Física i química de les emocions a través de l’aromateràpia’, impartit per Mª José Gómez dins de la programació de la Setmana de la Dona.
Durant la sessió, les persones participants han descobert com actua l’aromateràpia en l’organisme i quina influència pot tindre en la salut física i emocional, aprenent també eines pràctiques per incorporar-la al dia a dia.
D’altra banda, Carlet Camina ha celebrat una classe de zumba a la Sala Giner, una activitat plena de ritme on les persones participants han pogut fer esport i ballar en grup, cuidant la salut i compartint moments divertits.
Així, Carlet suma noves propostes per continuar commemorant el 8M amb activitats que promouen la salut i la igualtat.