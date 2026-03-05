El Perelló: comencen les obres de la Biblioteca Municipal

Les obres de rehabilitació de la Biblioteca Municipal del Perelló ja estan en marxa, amb l’objectiu de crear un espai més còmode, accessible i adaptat a tots els veïns i veïnes.
Durant el període d’obres, la biblioteca es trasllada provisionalment a l’Av. Vía Sucronense, nº16, davant del mercat municipal, on continuaran disponibles tots els serveis habituals: consulta i préstec de llibres, activitats culturals i foment de la lectura.
Amb este projecte, l’Ajuntament d’El Perelló reforça la seua aposta per la cultura, l’educació i l’accés al coneixement, garantint que els ciutadans puguen continuar gaudint de la biblioteca mentre es duen a terme les reformes.