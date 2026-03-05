Generalitat Valenciana aposta per un Pla 2030 d’investigació i innovació

Impuls a la investigació i al talent per a reforçar la competitivitat i les inversions estratègiques
Pla de ciència i innovació amb planificació estable per a consolidar el desenvolupament i la col·laboració pública i privada
La Generalitat aposta per un Pla 2030 d’investigació que atraga talent i consolide inversions estratègiques a la Comunitat Valenciana.
Així ho han afirmat la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí; i el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, durant la inauguració d’un Focus Day de treball organitzat per la Generalitat amb l’objectiu d’avançar en el Pla 2030 de Ciència, Innovació i Emprenedoria Científica.
Tots dos dirigents autonòmics s’han mostrat partidaris de dotar la Comunitat Valenciana d’un marc de planificació estable, avaluable i consensuat que corregisca l’absència d’un pla vigent des de 2015.
Per la seua part, el conseller de Sanitat ha posat en valor el compromís de l’àrea amb el Pla Estratègic i el treball coordinat amb Educació. En este sentit, ha destacat la importància de la integració hospital–universitat–empresa per a aconseguir el triple impacte en salut, cohesió social i teixit productiu.
D’altra banda, Gómez ha destacat la creació d’un servei específic de Foment de Xarxes i Centres d’Excel·lència, dins de la Direcció General d’Investigació i Innovació.
La jornada, que s’ha celebrat al Monestir de San Miguel de los Reyes, ha reunit representants d’universitats, centres d’investigació, fundacions d’investigació sanitària, CSIC, parcs científics, centres tecnològics i empreses innovadores.