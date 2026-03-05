La Festa de l’Espardenyà d’Alzira compleix 10 anys amb rècord de participació

Alzira acollirà este diumenge una nova edició de la Festa de l’Espardenyà, una cita imprescindible en el calendari gastronòmic de la ciutat.
I és que enguany, el Concurs Nacional d’Espardenyà arriba a la seua desena edició, amb rècord d’inscripcions: 30 restaurants (nou d’ells alzirenys) i 31 associacions.
A més, per primera vegada, s’incorporen dos associacions veïnals, ampliant la participació de falles, filaes, confraries, penyes i altres col·lectius festius i culturals.
L’interés per este certamen més enllà de les nostres fronteres es fa palés enguany amb la participació d’un restaurant de Zúric, Paellas “Sergio El Valenciano”, gestionat per Sergio Canet, un cuiner alzireny que porta dos dècades a la ciutat suïssa. Com en cada edició, els restaurants competiran per endur-se premi a la millor espardenyà, mentre que les associacions no entren a competició.
El primer premi té una dotació econòmica de 3000€; el segon, de 1500€ i el tercer, de 1000€. El públic assistent també tindrà l’oportunitat de tastar les espardenyaes, amb el repartiment de racions gratuïtes que en l’anterior edició superaren les 1600. La principal novetat de la Festa de l’Espardenyà 2026 és la celebració d’un showcooking per als més menuts si el temps ho permet.
En cas que les inclemències meteorològiques impedisquen la celebració, l’Ajuntament comunicaria la seua reubicació en una data i espai diferent. El concurs començarà a les deu del matí, a la Plaça del Regne. Un matí per disfrutar de la gastronomia local i del bon ambient.