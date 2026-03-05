La mascletà de València, suspesa per les pluges

La cinquena mascletà de les Falles 2026 de València, a càrrec de la Pirotecnia Zaragozana, ha quedat suspesa per l’oratge.
L’Ajuntament, Junta Central i el pirotècnic han pres esta decisió a causa de la pluja registrada durant les primeres hores de la jornada, que ha impedit iniciar a temps el muntatge del material pirotècnic necessari per a l’espectacle.
Concretament, les precipitacions han afectat les labors prèvies d’instal·lació en la plaça, un procés que requereix hores de treball i condicions de seguretat estrictes. Com que no s’ha garantit que el muntatge es realitzara amb les garanties suficients ni dins de l’horari previst, el consistori ha optat finalment per cancel·lar la mascletà.
Pel que fa a les pròximes mascletaes, Ballester es mostra optimista respecte a la de divendres, tot i que assegura que dissabte s’hauran de valorar de nou les condicions meteorològiques.
Es tracta de la segona vegada consecutiva que Zaragozana veu suspesa la seua disparada per la pluja, ja que al 2025 va ser una de les afectades en les mateixes dates. Ara, es buscarà una nova festivitat on reubicar-la. Recordem que l’Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activat un avís groc per precipitacions en la pràctica totalitat de la Comunitat Valenciana.