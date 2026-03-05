L’Alcúdia reconeix l’excel·lència de l’alumnat amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic

L’alumnat de Primària dels centres educatius de l’Alcúdia ha rebut els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic, un reconeixement al seu esforç, constància i excel·lència.
Els guardonats han sigut:
Martí Alapont, Andrea Marqués i Eric Pons, del CEIP Batallar.
Cloe Vallés i Ana Ortiz, del CEIP Heretats.
Álvaro Sanchis i Laia Arocas, del CEIP Les Comes.
Mireia Sáez, Anas Mokhliss El Yakoubi i Lía Manuela Martínez, del Col·legi Sant Andreu.
Des de l’Ajuntament han felicitat l’alumnat premiat, les seues famílies i els equips docents que els han acompanyat en el seu procés educatiu.