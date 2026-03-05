Llorca destaca la resposta del Consell en el control de VPPs i critica a Compromís i PSPV per ocultar els seus “escàndols”

Control i publicitat en l’adjudicació de VPPs per garantir més transparència
El Consell aposta per polítiques útils i solucions reals per als valencians
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha posat en valor la nova política d’habitatge del Consell per a donar solucions als ciutadans i ha incidit que els processos de concessió dels immobles de Protecció Pública (VPP) es realitzaran amb “més control i publicitat” i amb criteris que prioritzen l’arrelament.
Durant la sessió de control, Pérez Llorca ha lamentat que PSPV i Compromís utilitzen el tema de l’habitatge per a ocultar escàndols i els ha instat a col·laborar per aclarir qualsevol irregularitat en l’adjudicació de VPP, vinga del partit que vinga. Ha criticat que en la legislatura anterior “no es construïen habitatges i les poques disponibles s’adjudicaven a persones pròximes al govern”.
El president ha destacat la labor del Consell per oferir solucions als problemes reals dels valencians davant la crispació política, subratllant que en menys de 100 dies de govern s’han impulsat mesures com la reforma fiscal més important dels últims anys, que inclou l’eliminació progressiva de l’Impost de Successions per a les empreses valencianes.
En matèria d’infraestructures, ha recordat projectes com el conveni per iniciar el servei E-TRAM a Elx, la connexió del tramvia amb l’Metrovalencia fins a l’Hospital de la Marina Baixa, i noves inversions per millorar el transport metropolità. També ha destacat ajudes de 80.000 euros per a víctimes de la DANA i mesures educatives com la regulació de l’ús del mòbil als centres escolars.
En resposta a les crítiques sobre la política migratòria, Pérez Llorca ha anunciat que la Generalitat ultima acords amb diversos països per a plans de reunificació en origen dels menors amb les seues famílies, i reforça els controls en les proves d’edat per garantir una atenció adequada als menors vulnerables. També ha assenyalat que la Generalitat manté recursos contra el decret de trasllat de menors, amb resolucions judicials que, segons ha indicat, reconeixen la necessitat de millorar els procediments.
El president ha defensat la protecció dels propietaris d’habitatges davant l’ocupació il·legal i ha ressaltat la creació de l’Oficina d’Atenció a les Víctimes de l’Ocupació, que ofereix assistència jurídica i social. Ha criticat el govern central per la seua falta de mesures efectives en este àmbit i ha reclamat major coordinació institucional.
Finalment, Pérez Llorca ha subratllat la importància de polítiques que aporten resultats tangibles i ha defensat una gestió basada en la transparència i la col·laboració institucional per a respondre als reptes socials i econòmics de la Comunitat Valenciana.