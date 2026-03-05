Matí de diversió i creativitat a Picassent amb Oci en Família

Les famílies gaudeixen de l’espectacle Contes per versos de la companyia Disparatario a l’espai El Caliu.
El programa municipal reforça l’oci educatiu i la convivència familiar a Picassent.
El programa municipal Oci en Família, impulsat per la Regidoria d’Infància de Picassent, continua oferint espais de diversió, aprenentatge i convivència per a les famílies del municipi.
En esta ocasió, les famílies han pogut gaudir a El Caliu de l’espectacle Contes per versos, a càrrec de la companyia valenciana Disparatario, un recital que combina poesia, música i participació activa del públic. Els més menuts han pogut experimentar moments de sorpresa, rialles i creativitat, reforçant la seua imaginació i expressió artística.
El programa Oci en Família busca que els xiquets i xiquetes gaudisquen de l’oci en un entorn segur i educatiu, al mateix temps que les famílies comparteixen moments de qualitat i participen en activitats enriquidores.
Picassent consolida Oci en Família com una proposta que apropa l’oci, la cultura i l’aprenentatge a totes les famílies del municipi.